Miracolo a Trapani, trovato vivo un neonato abbandonato nei campi in un sacchetto di plastica (Di mercoledì 5 ottobre 2022) A scoprire il corpicino un contadino che ha subito allertato i carabinieri. È stato chiamato Francesco Alberto, come il santo di Assisi e come il carabiniere che, per primo, lo ha preso in braccio Leggi su corriere (Di mercoledì 5 ottobre 2022) A scoprire il corpicino un contadino che ha subito allertato i carabinieri. È stato chiamato Francesco Alberto, come il santo di Assisi e come il carabiniere che, per primo, lo ha preso in braccio

Corriere : Miracolo nel Trapanese, trovato vivo un neonato abbandonato nei campi in un sacchetto di plastica - bravalfio : RT @Corriere: Miracolo nel Trapanese, trovato vivo un neonato abbandonato nei campi in un sacchetto di plastica - ErneCremonesi : RT @Corriere: Miracolo nel Trapanese, trovato vivo un neonato abbandonato nei campi in un sacchetto di plastica - ZiaGabriella1 : RT @Corriere: Miracolo nel Trapanese, trovato vivo un neonato abbandonato nei campi in un sacchetto di plastica - jackfollasb : Corriere della Sera: Miracolo a Trapani, trovato vivo un neonato abbandonato nei campi in un sacchetto di plastica.… -