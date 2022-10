(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono in corso nelle aree antistanti gli edifici scolastici didi assestamento della pavimentazione ed eliminazione delle sconnessioni. L’intervento è finanziato dal Ministero dell’Interno nell’ambito dei “contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione delle strade, dei marciapiedi e dell’arredo urbano”, e riveste primaria importanza agli effetti dellama soprattutto di una serena frequentazione della scuola per gli alunni, le famiglie ed il personale didattico. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

DiocesiUdine : Cinque anni dopo la fondazione 'veneziana' di Palmanova, nel 1598, fu costruito un convento di frati minori convent… - radiostereo103 : Isole minori, la Regione aggiudica i lavori nei porti di Panarea e Stromboli - hashtagsicilia : Isole minori, la Regione aggiudica i lavori nei porti di Panarea e Stromboli - MDiretta : Isole minori, la Regione aggiudica i lavori nei porti di Panarea e Stromboli Stromboli e Panarea avranno presto sca… - himeralive : Isole minori, la Regione aggiudica i lavori nei porti di Panarea e Stromboli FOTO #Attualità #Finanziamenti… -

anteprima24.it

...il presidente Guillermo Lasso non dia la priorità alla questione del sovraffollamento e non... Molti detenuti, compresi quelli detenuti in custodia cautelare o condannati per reati, sono ...Piccole spese e doppio risparmio Iche danno diritto al bonus oltre a quelli di tipo ... Rientrano tra questi tutti gli interventi per così dire '' ma che hanno comunque un impatto sulla ... Minori, lavori davanti alle scuole: migliora la sicurezza stradale La nuova tecnica I lavori verranno svolti grazie all'utilizzo della tecnologia ... a quelli di una lavorazione tradizionale con scavo a cielo aperto senza o con minime effrazioni del manto stradale; ...Le spese per le rette possono mandare in crisi i bilanci: tagliarle non è possibile e i sindaci chiedono più fondi a stato e regioni ...