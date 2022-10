Milly Carlucci, 4 gay nel cast di Ballando con le Stelle: “Propaganda gender? Raccontiamo uno spaccato di società” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Milly Carlucci questa settimana si sta dando da fare per promuovere la nuova edizione di Ballando con le Stelle che tornerà in onda su Rai1 da sabato (8 ottobre). Oltre un’ipnotica cover di Grand Hotel (che potete vedere qua sotto), la conduttrice ha posato anche per il settimanale Chi insieme a Gabriel Garko e Paola Barale. Quest’anno nel cast ci saranno quattro gay dichiarati: il nuotatore Alex Di Giorgio (che ballerà con un altro ballerino omosessuale, Moreno Porcu); l’attore Gabriel Garko e il ballerino Simone Casula (che ballerà in coppia con Rosanna Banfi). Per questo motivo il settimanale Chi le ha chiesto provocatoriamente se non teme qualche attacco da parte del nuovo governo, dato che settimane fa uno di Fratelli d’Italia ha chiesto alla Rai di non trasmettere un episodio di Peppa Pig in cui ... Leggi su biccy (Di mercoledì 5 ottobre 2022)questa settimana si sta dando da fare per promuovere la nuova edizione dicon leche tornerà in onda su Rai1 da sabato (8 ottobre). Oltre un’ipnotica cover di Grand Hotel (che potete vedere qua sotto), la conduttrice ha posato anche per il settimanale Chi insieme a Gabriel Garko e Paola Barale. Quest’anno nelci saranno quattro gay dichiarati: il nuotatore Alex Di Giorgio (che ballerà con un altro ballerino omosessuale, Moreno Porcu); l’attore Gabriel Garko e il ballerino Simone Casula (che ballerà in coppia con Rosanna Banfi). Per questo motivo il settimanale Chi le ha chiesto provocatoriamente se non teme qualche attacco da parte del nuovo governo, dato che settimane fa uno di Fratelli d’Italia ha chiesto alla Rai di non trasmettere un episodio di Peppa Pig in cui ...

