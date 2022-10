Milano Area B - Sesto San Giovanni, il sindaco promette "un'Area S per far pagare i milanesi" (Di mercoledì 5 ottobre 2022) I nuovi divieti alla circolazione introdotti a Milano per Area B continuano a scatenare polemiche e tensioni. Sesto San Giovanni, popoloso agglomerato urbano alle porte del capoluogo lombardo, è ormai diventata la capofila della protesta dei sindaci dell'hinterland, con il primo cittadino Roberto Di Stefano pronto a scontrarsi con il suo omologo meneghino, Giuseppe Sala, anche attraverso l'istituzione di analoghe aree di limitazione al traffico dedicate esclusivamente ai cittadini milanesi in transito. Abbiamo in mente anche noi di realizzare dei varchi di accesso al confine con Milano, chi vuole entrare nei nostri Comuni dovrà pagare, ha spiegato Di Stefano alla piattaforma Local Team. Le risorse le utilizzeremo per compensare l'inquinamento che Sala ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 5 ottobre 2022) I nuovi divieti alla circolazione introdotti aperB continuano a scatenare polemiche e tensioni.San, popoloso agglomerato urbano alle porte del capoluogo lombardo, è ormai diventata la capofila della protesta dei sindaci dell'hinterland, con il primo cittadino Roberto Di Stefano pronto a scontrarsi con il suo omologo meneghino, Giuseppe Sala, anche attraverso l'istituzione di analoghe aree di limitazione al traffico dedicate esclusivamente ai cittadiniin transito. Abbiamo in mente anche noi di realizzare dei varchi di accesso al confine con, chi vuole entrare nei nostri Comuni dovrà, ha spiegato Di Stefano alla piattaforma Local Team. Le risorse le utilizzeremo per compensare l'inquinamento che Sala ...

