Milan, Pioli: «La Champions ci ha fatto crescere. In Europa partite diverse»

Stefano Pioli parla in esclusiva ai microfoni di Prime Video. L'allenatore rossonero racconta l'esperienza del Milan in Champions e parla di una squadra consapevole dei sacrifici necessari per portare a casa il risultato e crescere nonostante gli avversari siano di altissimo livello. Contro il Chelsea? Servono tecnica e giusta mentalità. L'intervista sarà disponibile su Prime Video nel L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

