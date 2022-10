Milan | contro il Chelsea il capitano sarà Ismael Bennacer | News

AntoVitiello : #Bennacer domani sarà capitano del #Milan contro il Chelsea - SkySport : ULTIM'ORA #JUVENTUS #Allegri: '#DiMaria sta bene, #Chiesa si allena con la squadra. Scelte di domani anche in vist… - DiMarzio : #UCL | @acmilan, le parole di #Pioli alla vigilia della gara contro il @ChelseaFC - FrancescoBassiF : A me frega cazzo dell'Inter, ma dire che è il più grande scandalo quando l'anno scorso l'Atletico ha vinto in manie… - PianetaMilan : .@acmilan , oggi è il grande giorno: le ultime verso la partita contro il #Chelsea #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Dopo le sfideLiverpool e Atletico Madrid della scorsa edizione di Champions League , conclusesi con una ... il "nuovo"torna a misurarsi con una big del calcio europeo, il Chelsea....solo una delle ultime 20 trasferteclub inglesi nelle coppe europee e i Blues hanno perso due volte in 13 gare casalinghesquadre italiane. Considerando anche l'emergenza in casa, ...La Juventus dopo la vittoria contro il Bologna in campionato scenderà in campo questa sera di nuovo in casa per affrontare il Maccabi Haifa ...Fabio Licari, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha parlato così del match di stasera del Milan contro il Chelsea: "Il primo suggerimento per il Milan è non fare come la Juve che, l’anno scorso ...