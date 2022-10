Milan | che figuraccia a Londra | Chelsea travolgente

22.55 Arriva dunque la prima sconfitta in Europa per ildi Stefano Piolicade a Londra sotto i colpi del Chelsea di Graham Potter. Decidono i goal di Fofana nel primo tempo e di Aubameyang ...... con il calciatoresi sottoporrà a degli esami per capire gli eventuali tempi di recupero. Allegri aspetta di capire le condizioni con due sfide fondamentali dietro l'angolo, ovvero ilin ...Massimo Pavan: “Mi fa piacere che nessun giocatore abbia parlato dopo Milan-Juventus, spero che nessuno torni a fsre proclami prima di aver dimostrato sul campo che si può lottare ...“Per quanto riguarda il Milan invece si capisce che ci troviamo di fronte ad una squadra completa, un ambiente ideale, un progetto perfetto in cui tutto funziona a meraviglia. Adesso però ...