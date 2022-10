Milan | che figuraccia a Londra | Chelsea travolgente

MILANO " Ilfa suo il big match di San Siro superando la Juventus per 2 - 0. Sono Tomori e Diaz a decidere una contesaha visto i padroni di casa abili a concretizzare al meglio un paio di disattenzioni ...In vantaggio con Tomori nel primo tempo, poi ilha raddoppiato con Brahim Diaz. Un risultatonon può certo andare giù ai bianconeri,vedono complicarsi la rincorsa verso le posizioni ...Dopo la brutta prestazione in Champions League contro il Chelsea, il Milan rialza subito la testa e si aggiudica il big match della nona giornata di Serie A ..."Spalletti cerca la quarta vittoria esterna e spera che l'Udinese fermi Gasp. Osimhen resta a casa: il titolare è Raspadori". In apertura la sconfitta della Juventus a San Siro contro il Milan: "Juve ...