Michela Pandolfi | chi è la moglie di Giampiero Mughini? Età | figli | matrimonio | biografia | lavoro | Instagram

(Di mercoledì 5 ottobre 2022)è ladi, lo storico giornalista e opinionista tv noto per il suo carattere fumantino. Chi è ladi questo noto personaggio televisivo e cosa sappiamo di lei? Andiamo a conoscere meglio insieme tutti i dettagli e le curiosità in merito alla sua vita privata e professionale. Leggi anche:...

LA NAZIONE

... Fabio Dionisi Terzo Polo,Esposito Alternativa per l'Italia, Enzo Foschi Pd, Emanuele Luca ... Claudio Matteoda Alternativa per l'Italia, Maria Vittoria Molinari Unione Popolare, Livia...Mughini vive a Roma con la moglie, la costumista, e il cagnolino di nome Bibi, ed è anche un opinionista fisso di Tiki Taka - Il calcio è il nostro gioco, Estate in diretta e ... Fiera e luna park, pioggia di critiche "Richiesta di soldi ai giostrai ingiusta" Michela Pandolfi è la moglie di Giampiero Mughini, il noto opinionista tv. Cosa sappiamo di lei Conosciamola meglio insieme!C’è chi vive ormai da anni fuori dalle Marche, oppure chi è tornato a posta dalla Croazia, ma tant’è che nessuno è voluto mancare per brindare insieme e fare quattro chiacchiere dopo molti anni passat ...