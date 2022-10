“Mi riconoscete? Io no” Dimagrita e trasformata dalla chirurgia | le nuove foto del volto della tv

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 5 ottobre 2022)e irriconoscibile. Così una delle protagonistecelebre trasmissione Geordie Shore ha descritto la sua nuova forma fisica, arrivata dopo due gravidanze e un periodo di dieta e allenamento intensivo. “Non riesco a credere alla differenza”, ha scritto iltelevisione mostrando ai suoi fan la differenza. In entrambe lesi vede la 30enne con indosso un gilet leopardato e pantaloni di pelle. “Mi rendo conto che prima non ero grassa, ma mi sentivo malsana, inadatta e in realtà ero sovrappeso per la mia altezza, il che mi faceva sentire pigra e stanca”, ha scritto sui social. Leggi anche: “Ma è davvero lei?”. Raffaella Fico, senza trucco e: che cambiamentoe irriconoscibile, come è diventata Marnie di Geordie ...