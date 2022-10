Merlin Stone | il femminismo e la spiritualità femminile

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Benvenuti nell’universodi LetteralMente Donna. Faremo un viaggio nell‘America degli anni 70? -80’ alla scoperta di un’autrice che ha rivoluzionato il concetto di. Parleremo di culto della dea, di società matricale e di società giudaicocristiana. Abbiamo dedicato la puntata di oggi ae alle sue opere. “Con questa comprensione potremo anche arrivare a vedere noi stesse non come le eterne aiutanti, ma come agenti attivi; non come assistenti decorative o convenienti per gli uomini, ma come individui a pieno titolo, responsabili e competenti”. È il fine ultimo degli studi diche si possono collocare in quel periodo della diffusione in America del cosiddetto culto della dea negli anni 70-80?. È una forma di ...

Rolling Stone Italia

È un gran momento per i funghi nella cultura pop. Il saggio diSheldrake L'ordine nascosto. La vita segreta dei funghi è diventato un best seller. La grande attenzione data al cosiddetto rinascimento psichedelico ha riportato in auge la psilocibina, la ......Just In Time To See The Sun Song Of The Wind All The Love Of The Universe Future Primitive... 1900 - 2000", di Enrico(Il Saggiatore) , per gentile concessione dell'autore e dell'editore. ... 'Fossora' di Björk è un mondo di funghi, clarinetti e techno A più di 50 anni dall'uscita di «Bitches Brew» di Miles Davis, Il Saggiatore propone una nuova edizione del libro di Merlin e Rizzardi.Il nuovo album dell'artista islandese è complicato e denso, ma quando ci si entra (con un po' di coraggio e forza di volontà), ci accompagna in un rave fatto di musica ancestrale trasportata da spore ...