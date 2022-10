Mercoledì 5 ottobre | Ecco il Rosario che unisce tutta l’Italia in preghiera

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Tutte le info per collegarsi alla diretta del Santoquesta sera: un momento importante cheper chiedere il dono della pace e le grazie di cui abbiamo bisogno. L’atteso momento che è nato dal desiderio di unirsi e invocare l’intercessione della Madonna in questo tempo complesso. IlchePerché L'articoloilcheinproviene da La Luce di Maria.

Ufficio Stampa

DIRETTA SASSARI UNICAJA MALAGA: SUBITO UN BIG MATCH! Sassari Unicaja Malaga , in diretta dal PalaSerradimigni, si gioca alle ore 20:30 die vale per la pria giornata del gruppo G in Champions League 2022 - 2023 . La competizione di basket, che è la principale tra quelle organizzate da FIBA, riapre i battenti: ......che la conclusione dell'analisi dei documenti finanziari 2021 dei team di Formula 1 e il conseguente rilascio dei Certificati di Conformità al Regolamento Finanziario non avverrà. ... Coronavirus, dal bollettino di mercoledì 5 ottobre 2022