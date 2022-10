Mercoledi 5 Ottobre 2022 Sky Cinema, Petra 2 - Carnevale diabolico (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Petra 2 - Carnevale diabolico Ep3 - Paola Cortellesi in 4 nuove storie in giallo dirette da Maria Sole Tognazzi. Il cadavere di un ragazzo travestito da diavolo porta Petra e Antonio a una terribile verita' nascosta.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301, SKY Cinema 4K ore 21.15/canale 313 e SKY Cinema SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)Steve JobsDanny Boyle dirige Michael Fassbender e Kate Winslet nel biopic sul fondatore della Apple. Dagli anni 80, la storia del genio... Leggi su digital-news (Di mercoledì 5 ottobre 2022)2 -Ep3 - Paola Cortellesi in 4 nuove storie in giallo dirette da Maria Sole Tognazzi. Il cadavere di un ragazzo travestito da diavolo portae Antonio a una terribile verita' nascosta.(SKYUNO HD ore 21.15/canale 301, SKY4K ore 21.15/canale 313 e SKYSUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)Steve JobsDanny Boyle dirige Michael Fassbender e Kate Winslet nel biopic sul fondatore della Apple. Dagli anni 80, la storia del genio...

NetflixIT : Un Halloween da incubo, quindi perfetto. Il 31 Ottobre a Lucca Comics & Games, Tim Burton presenta in anteprima eur… - amnestyitalia : 'Donne, vita, libertà ' Mercoledì 5 ottobre dalle 17.30, manifestazione a #Roma in solidarietà con le donne iraniane… - amnestyitalia : ??? MANIFESTAZIONE IN SOLIDARIETÀ CON LE DONNE IRANIANE! Ci vediamo a #Roma mercoledì 5 ottobre a partire dalle 17.3… - BarAbbaPodcast : ?? Nuovo Podcast! 'Mercoledì 5 ottobre 2022 - Preghiera?! Cosa? Come? Chi?' su @Spreaker #amore #carita #chewinggum… - ilsussidiario : ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2022/ Attesi indici PMI -