Mercedes-Benz Classe B - Matita leggera | aggiornamento pesante | arrivano gli ibridi mild e plug-in

La Mercedes-Benz presenta il restyling della Classe B. Si tratta di un intervento stilisticamente sobrio, abbinato all'aggiornamento delle motorizzazioni Benzina, ora tutte elettrificate, e al rinnovamento dell'infotainment e degli allestimenti. Design rinfrescato, infotainment evoluto. Paraurti, mascherina e gruppi ottici a Led anteriori e posteriori sono stati ridisegnati con mano leggera, sottolineando l'aspetto dinamico della vettura. Sono nuovi anche i cerchi in lega, disponibili con diametro fino a 19 pollici, così come le opzioni per le tinte della carrozzeria. All'interno debutta l'ultima generazione dell'infotainment MBux con servizi connessi più completi, comandi vocali evoluti e grafica personalizzabile totalmente rinnovata: alla variante base con doppio schermo da 7" e ...

