Mercedes-Benz Classe A - Qualità e dotazioni, il restyling alza l'asticella (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La Mercedes-Benz rinnova la Classe A hatchback e Sedan con un restyling di metà carriera dai molti significati simbolici. Non si tratta solo di un velo di trucco e di un aggiornamento tecnico, ma di una razionalizzazione del modello e della strategia che alza l'asticella quanto a dotazioni e prezzi di listino, seguendo così la strategia di riposizionamento della Stella. Le motorizzazioni già note sono confermate, incluse le sportive AMG, ma sono previste significative novità sul lato dell'elettrificazione dei modelli Benzina. Ritoccata fuori, arricchita dentro. La Classe A Model Year 2023 si riconosce subito per il nuovo design della griglia frontale e dei gruppi ottici e per i paraurti ridisegnati. Troviamo inoltre una selezione ...

