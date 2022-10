Mercedes-Benz - Classe A e B | la strategia Luxury parte da qui

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Non usciranno di scena a breve, né laA né laB. La compatta dalle mille vite, iniziate esattamente un quarto di secolo fa con la prima monovolume di Stoccarda, incornata dall'alce (la famosa prova di stabilità che quasi la uccise in culla, ma che poi la trasformò nella prima piccola con l'Esp di serie), l'auto che oggi viene messa in discussione nelle recenti strategie del Gruppo, si concede un altro giro di giostra con questo facelift. Come la sorella maggiore, da lei derivata,B. Nonostante il cambio didella, ci sarà ancora spazio per le cosiddette entry level. Ma saranno un po' meno entry. Se la prima versione, prodotta fino al 2005 (in codice, la W168) ha conquistato oltre 1,1 milioni di clienti e ha fatto apprezzare il marchio al ...