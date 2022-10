Meloni | il Governo e la questione Salvini | che fare del capo della Lega?

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Riunione dell’esecutivo di Fratelli d’Italia per Giorgia. Mercoledì 5 ottobre il vertice si è svolto a Roma nella sede del partito in viaScrofa e si è discusso anche del nuovo, altamente probabile,di destra-centro del dopo elezioni. Oltre alla presidente Giorgiaarrivata in macchina, sono entrati a piedi, tra gli altri, Andrea Delmastro, Ignazio La Russa, Fabio Rampelli, Raffaele Fitto, Marcello Gemmato, Tommaso Foti. Infine anche i capigruppo parlamentari di FdI, Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida. Uscendo dalla macchina con il cellulare in mano,ai cronisti che le hanno chiesto se stesse guardando la lista dei ministri, ha risposto che stava leggendo dei messaggi. Quindi, incalzata, alla domanda se tra i messaggi ci fossero anche quelli di Matteo ...

... Lollobrigida ha replicato che 'No, non è questa la sede: Giorgia, nel caso in cui sarà incaricata dal presidente Mattarella di formare un, ragionerà nel dettaglio delle persone ...Gli europarlamentari sono preoccupati dal fatto che Berlusconi possa decidere di dare il proprio appoggio a unguidato da Giorgia. I leader della coalizione di centrodestra, infatti, ...Rispetto tutti i partiti della coalizione e il mio partito, ma non mi farò imporre nomi che non siano all’altezza della situazione, perché il momento per l’Italia è delicato. Durante l’esecutivo nazio ...“Se il Presidente della Repubblica ci conferirà il mandato il nostro sarà un governo politico, forte e coeso, con un programma ...