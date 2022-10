Meloni | il boom social di Giorgia | 1 | 2 milioni di follower in più Dopo di lei come incremento c' è Berlusconi

DeG05051980 : @alfonsocarfora1 Ma vi drogate? La Meloni? - boom_billa : RT @AlekosPrete: Il video-denuncia dell'attivista Rom Ivana Nikolic, presa di mira su Telegram dopo aver pubblicato un video ironico su Gio… - SpagnoloMario3 : Con il boom della Meloni, le donne del Pd scoprono che il Pd è misogino. Da quando è nato, il Pd non ha mai avuto… - AlanElettronico : Mi sta venendo il sospetto fortissimo che tutta la manfrina della campagna elettorale Letta-Meloni fosse prodomica… - TEREMARI77 : @guffanti_marco Fortuna che dopo c'è stato Draghi e ci ha salvato. Ora con la Meloni sarà boom economico. -

ilmessaggero.it

Elezioni,sui social: occupa quasi il 50% del dibattito in rete Se si analizza, invece, lo scenario dal punto di vista dei leader anche questa settimana Salvini si conferma il leader con..vince però anche la classifica delle interazioni. I suoi post sono quelli che hanno generato più reazioni rispetto a quelli degli altri leader e anche qui l'impennata arriva nel giorno della ... Meloni, il boom social di Giorgia: 1,2 milioni di follower in più. Dopo di lei (come incremento) c'è Berluscon In attesa che Mattarella la nomini premier, i social l’hanno già incoronata regina. Giorgia Meloni è la leader politica che più ha visto crescere i propri follower su ...L’ANALISI ROMA In attesa che Mattarella la nomini premier, i social l’hanno già incoronata regina. Giorgia Meloni è la leader politica che più ha visto crescere ...