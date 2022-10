Melissa Satta, con il look sportivo fa impazzire tutti | Foto pazzesca (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La Foto di Melissa Satta ha lasciato a bocca aperta i fan: l’avete vista con quel look sportivo? Bellissima, guardate che cosa ha indossato. Ancora una volta l’ex velina mora è finita al centro dell’attenzione. tutti gli occhi sono puntati su ciò che l’artista ha indossato di recente, avete visto di che cosa si tratta? L'articolo Melissa Satta, con il look sportivo fa impazzire tutti Foto pazzesca chemusica.it. Leggi su chemusica (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ladiha lasciato a bocca aperta i fan: l’avete vista con quel? Bellissima, guardate che cosa ha indossato. Ancora una volta l’ex velina mora è finita al centro dell’attenzione.gli occhi sono puntati su ciò che l’artista ha indossato di recente, avete visto di che cosa si tratta? L'articolo, con ilfachemusica.it.

Luca_zone : RT @digitalsat_it: Torna Goal Deejay con Melissa Satta su Sky (anche TV8) e in streaming su NOW - Luca_zone : RT @antonio69772754: Melissa satta è più forte di me a giocare a calcio. Non lo avrei mai detto #caressa #skycalcio #satta - Luca_zone : RT @dea_channel: buongiorno con la divina Melissa Satta in total black ???????????? - Luca_zone : RT @QueenandEmpress: Ho visto le ultime foto di Melissa Satta e la mia autostima è calata di 450mila punti - Luca_zone : RT @AlessiaBabbo: Ma la bellezza di Melissa Satta? ?? Si, sempre tra le mie preferite. -