Maria Antonietta, i segreti dell’ultima regina di Francia svelati a teatro (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Maria Antonietta, l’ultima regina di Francia, caduta con tutta la famiglia regnante sotto la furia ribelle della rivoluzione, è una figura che affascina studiosi e appassionati di storia. Nonostante la sua vita sia stata raccontata molte volte in libri, film, addirittura in un manga famosissimo come Lady Oscar, su questa donna, austriaca di nascita e andata in sposa giovanissima a Luigi XVI di Borbone, rimane un alone di mistero e curiosità. Un mistero ancora del tutto non svelato. Un modo per conoscere di più di questa donna, a suo modo iconica e moderna, andando oltre pregiudizi, falsi miti e chiacchiericci che non risparmiano nemmeno le grandi figure storiche, può essere godersi lo spettacolo teatrale scritto e interpretato da Francesca Bruni, “Maria Antonietta – L’ultima ... Leggi su tuacitymag (Di mercoledì 5 ottobre 2022), l’ultimadi, caduta con tutta la famiglia regnante sotto la furia ribelle della rivoluzione, è una figura che affascina studiosi e appassionati di storia. Nonostante la sua vita sia stata raccontata molte volte in libri, film, addirittura in un manga famosissimo come Lady Oscar, su questa donna, austriaca di nascita e andata in sposa giovanissima a Luigi XVI di Borbone, rimane un alone di mistero e curiosità. Un mistero ancora del tutto non svelato. Un modo per conoscere di più di questa donna, a suo modo iconica e moderna, andando oltre pregiudizi, falsi miti e chiacchiericci che non risparmiano nemmeno le grandi figure storiche, può essere godersi lo spettacolo teatrale scritto e interpretato da Francesca Bruni, “– L’ultima ...

Bruna71347573 : RT @pattyfra1: MARIA ANTONIETTA FERRARA: 'Ce l'abbiamo fatta! MAMY e MICHELINA ?? sono fuori dal canile, ora sono in STALLO ???? Grazie a t… - infoitcultura : Maria Antonietta, i segreti dell’ultima regina di Francia svelati a teatro - Bruna71347573 : RT @pattyfra1: MARIA ANTONIETTA FERRARA: Basilicata PONGO e CLOE sono in cerca di casa Ormai sono sui 2 mesi mix maremmano. Se volete adot… - KuromiAkira : @Lanasmiciogatto @Nifv_ Voglio rassicurare tutte. Mia madre ha quasi 70 anni. Ogni volta che le capita di vedere La… - LoveBellaria : RT @pattyfra1: MARIA ANTONIETTA FERRARA: 'Ce l'abbiamo fatta! MAMY e MICHELINA ?? sono fuori dal canile, ora sono in STALLO ???? Grazie a t… -