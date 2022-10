Marco Bellavia torna su Instagram | il messaggio per Pamela Prati FOTO

(Di mercoledì 5 ottobre 2022), dopo la traumatica permanenza nella casa del Gf VIP e il commentatissimo abbandono, èto sue ha pubblicato undedicato a. Di seguito tutti i dettagli e lacon la dedica. Leggi anche: Cristiana Capotondi figlia: come l’ha avuta? Il padre non è il suo ex () Gf VIP:...

E questo fa ancora più paura di Cristina Brondoni Il caso: perché quando si tratta di salute mentale diventiamo tutti bulli di Paolo Armelli Il militare che ha offerto 100 mucche per ...E questo fa ancora più paura di Cristina Brondoni Il caso: perché quando si tratta di salute mentale diventiamo tutti bulli di Paolo Armelli Il militare che ha offerto 100 mucche per ...Con la puntata del Gf Vip andata in onda lunedì 3 ottobre, probabilmente, verrà scritta la parola fine sulla tremenda vicenda che ha visto protagonista Marco Bellavia, bullizzato dai suoi compagni… Le ...Sembra infatti che la donna, nonostante la solidarietà espressa a Marco Bellavia, non abbia gradito il comportamento subito dalla ragazza. Dopo aver bullizzato Marco Bellavia e aver sottolineato che l ...