Marco Bellavia scrive a Pamela Prati dopo il GF Vip: "Grazie mia unica anima gentile" – VIDEO (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Marco Bellavia torna sui social e manda la buonanotte a Pamela Prati. La ex soubrette del Bagaglino, dentro la Casa del Grande Fratello Vip, ha parlato del mental coach ed ha cucinato anche una torta in suo onore. Marco Bellavia scrive a Pamela Prati dopo il GF Vip: "Grazie anima gentile" L'ex concorrente ha condiviso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

