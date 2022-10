Marco Bellavia, il ritorno a casa con il figlio Filippo dopo il Gf Vip: «Siamo ricchi» (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Marco Bellavia ritrova il sorriso. dopo le due difficili settimane nella casa del Gf Vip, dove si è trovato a fare i conti con l’indifferenza e la cattiveria degli altri concorrenti che hanno ignorato il suo disagio nel corso di tutta la trasmissione, l’ex conduttore di Bum Bum Bam torna a casa dal figlio Filippo e rompe il silenzio delle ultime ore con una spensierata storia dal suo balcone di casa. Marco Bellavia, il ritorno a casa con il figlio Filippo: «Siamo ricchi» dopo aver abbracciato il ragazzo e avergli chiesto un bacio, Marco inquadra una pianta. «Guarda che bella questa, è ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 5 ottobre 2022)ritrova il sorriso.le due difficili settimane nelladel Gf Vip, dove si è trovato a fare i conti con l’indifferenza e la cattiveria degli altri concorrenti che hanno ignorato il suo disagio nel corso di tutta la trasmissione, l’ex conduttore di Bum Bum Bam torna adale rompe il silenzio delle ultime ore con una spensierata storia dal suo balcone di, ilcon il: «aver abbracciato il ragazzo e avergli chiesto un bacio,inquadra una pianta. «Guarda che bella questa, è ...

trash_italiano : Sotto TUTTI i post del #GFVIP ci sono solo critiche legate al caso Marco Bellavia. Impossibile continuare il gioco… - fanpage : Dov’è l’umanità dei concorrenti che hanno bullizzato Marco Bellavia, invece di tendergli una mano? #gfvip… - MarioManca : Non sapete la rabbia che mi fa vedere Ciacci che in diretta sgrana in rosario mentre nei filmati annienta Marco Bel… - Gloria187312241 : RT @caltagirone96: L’unica vera vittima si chiama Marco Bellavia , Ginevra fa parte del branco che lo ha bullizzato …Stop! #Gfvip #iostocon… - MarioManca : #gfvip 7: l'Ordine degli Psicologi apre un'istruttoria contro Gegia -