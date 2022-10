"Ma il 25 aprile?". Bersani, delirio anti-Meloni. Crosetto lo zittisce: "Cosa faremo al governo" (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Duro botta e risposta a Cartabianca tra Guido Crosetto e Pier Luigi Bersani. Il primo, fondatore di Fratelli d'Italia, non ha ruoli ufficiali nel partito di Giorgia Meloni, premier in pectore del prossimo governo di centrodestra, ma è inserito i ogni toto-ministri con vari, ipotetici ruoli. Il secondo si è tirato fuori dal Parlamento e riveste oggi il ruolo di "padre nobile" di una sinistra sgangherata e da rifondare. Su Cosa e con quali argomenti, Bersani lo mette subito in chiaro: "Un governo che si insedia e giura sulla Costituzione antifascista nata dal 25 aprile vuole riconoscere il 25 aprile così come i francesi riconoscono il 14 aprile? Io non chiedo abiure verbali, serve una presa d'atto". ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Duro botta e risposta a Cartabianca tra Guidoe Pier Luigi. Il primo, fondatore di Fratelli d'Italia, non ha ruoli ufficiali nel partito di Giorgia, premier in pectore del prossimodi centrodestra, ma è inserito i ogni toto-ministri con vari, ipotetici ruoli. Il secondo si è tirato fuori dal Parlamento e riveste oggi il ruolo di "padre nobile" di una sinistra sgangherata e da rifondare. Sue con quali argomenti,lo mette subito in chiaro: "Unche si insedia e giura sulla Costituzionefascista nata dal 25vuole riconoscere il 25così come i francesi riconoscono il 14? Io non chiedo abiure verbali, serve una presa d'atto". ...

articoloUnoMDP : RT @monicaguerzoni: Pier Luigi #Bersani a Giorgia #Meloni: se non prende atto che il 25 Aprile è storia gli italiani non le voteranno la ri… - lageloni : RT @monicaguerzoni: Pier Luigi #Bersani a Giorgia #Meloni: se non prende atto che il 25 Aprile è storia gli italiani non le voteranno la ri… - monicaguerzoni : Pier Luigi #Bersani a Giorgia #Meloni: se non prende atto che il 25 Aprile è storia gli italiani non le voteranno l… - Libero_official : 'Un governo che si insedia e giura sulla Costituzione antifascista nata dal 25 aprile vuole riconoscere il 25 april… - peterkama : Sta chiedendo a Meloni di abiurare il fascismo? «Non voglio abiure, né condanne verbali. Ma a proposito di pacifica… -