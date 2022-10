L' umiliazione e la rottura definitiva | Ronaldo lascerà lo United a gennaio Ma chi può prendere CR7?

Tuttosport

Ladefinitiva dopo l'della panchina nel derby con il City . Cristiano Ronaldo non vuole più giocare nel Manchester United e chiede di essere ceduto a gennaio. Un trasferimento già ...MANCHESTER (Inghilterra) - Latra Cristiano Ronaldo e il Manchester United sarebbe ormai irreparabile, tant'è vero che il ...ha affermato di "voler risparmiare al calciatore un'non ... Telegraph: "Ronaldo-United, rottura totale: sarà addio a gennaio" Rifiutato il biennale da 242 milioni in Arabia La rottura definitiva dopo l'umiliazione della panchina nel derby con il City. Cristiano Ronaldo non vuole più giocare nel Manchester United e ...