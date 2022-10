“Luigi Einaudi scrittore di banca e borsa” | presentazione martedì 11 a Napoli nell’Istituto fondato da Croce

(Di mercoledì 5 ottobre 2022)11 ottobre, nella sede dell’Istituto italiano per gli studi storici (Palazzo Filomarino, via Benedetto12,) si presenta l’opera in tre volumidi, di Sebastiano Nerozzi (Università Cattolica del Sacro Cuore) e Carlo Cristiano (Università di Pisa), edita nella collana “Istituto” da Abi Servizi-ria Editrice. Intervengono: Natalino Irti, Presidente dell’Istituto italiano per gli studi storici; Gaetano Manfredi, Sindaco di; Maurizio Sella, Presidente della Fondazione Istituto; Antonio Patuelli, Presidente dell’Associazioneria ...

Tra gli ex governatori della Banca d'Italia, Luigi Einaudi, dopo aver fatto parte del Governo De Gasperi e l'elezione alla presidenza della Repubblica, si ritirò a vita privata; Carlo Azeglio Ciampi ...Per esempio, Einaudi ha recentemente pubblicato un testo di Gian Luigi Beccaria, In contrattempo - Un elogio della lentezza, che è un volumetto di mastodontica banalità per chiunque abbia compiuto ... Francesco Perfetti: La pagina più famosa contro i governi tecnici e i tecnici al governo la scrisse Luigi Einaudi esattamente un secolo fa, nel 1922, quando il sistema politico liberale stava avviandosi ...