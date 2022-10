L'Ue sbatte sul muro di Berlino. I tedeschi affossano il piano Gentiloni-Breton (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il futuro dell'Europa si infrange contro il muro di Berlino. Prima l'opposizione ad introdurre un tetto al prezzo del gas. Ora il rifiuto di emettere debito comune per affrontare il caro bollette. In questo modo la Germania continua a respingere le soluzioni che la maggior parte degli Stati europei, Italia in testa, propongono per risolvere l'emergenza energetica. Il governo guidato da Olaf Scholz boccia senza appello il piano avanzato dai commissari Paolo Gentiloni e Thierry Breton. I responsabili europei per gli Affari economici e per il Mercato interno propongono il cosiddetto «modello Sure», ovvero l'emissione di prestiti garantiti dalla Ue a sostegno di famiglie e imprese. Fanno appello allo spirito di «solidarietà» che dovrebbe animare tutti i 27 Stati membri. «Siamo usciti dall'esperienza ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il futuro dell'Europa si infrange contro ildi. Prima l'opposizione ad introdurre un tetto al prezzo del gas. Ora il rifiuto di emettere debito comune per affrontare il caro bollette. In questo modo la Germania continua a respingere le soluzioni che la maggior parte degli Stati europei, Italia in testa, propongono per risolvere l'emergenza energetica. Il governo guidato da Olaf Scholz boccia senza appello ilavanzato dai commissari Paoloe Thierry. I responsabili europei per gli Affari economici e per il Mercato interno propongono il cosiddetto «modello Sure», ovvero l'emissione di prestiti garantiti dalla Ue a sostegno di famiglie e imprese. Fanno appello allo spirito di «solidarietà» che dovrebbe animare tutti i 27 Stati membri. «Siamo usciti dall'esperienza ...

