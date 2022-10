Luciano Rossi | il presidente della FITAV | si candida alla presidenza della ISSF

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Dopo un quadriennio fatto di pensieri e riflessioni, il(Federazione Italiana Tiro A Volo) ci riprova. Uno dei dirigenti italiani più longevi e più vincentistoria aspira a diventare il numero uno: l’International Shooting Sport Federation, il governo planetario del tiro a volo e del tiro a segno. “Quattro anni fa – ha dichiaratoall’ANSA – ricevetti perfino delle minacce di morte, questa volta cercano il cavillo per mettermi fuori gioco. Il conflitto di interessi? Il mio avversario è stato in contemporaneafederazione russa, di quella ...

Agenzia ANSA

... Burigana, Battistini, Stanga, Maldonado, Pinzauti, Ilari, Girelli, Stucchi, Zambataro,, ... Allenatore:Foschi. JUVENTUS NG UNDER 23 (4 - 2 - 3 - 1): Garofani, Barbieri, Nzuango, ...Insieme a lui sono stati nominati Vincenzo Craviotto come vicepresidente, inoltre Fabio, Simone Vallarino, Costantino Canellis, Alberto Giribaldi eArfini nel ruolo di consiglieri. Alla ... Tiro: Issf,ex azzurro sfida l'oligarca, di nuovo Lisin-Rossi In occasione del Campionato Europeo il Presidente Luciano Rossi ha ricevuto a CASA FITAV i Presidenti Fabio Cremasco e Consuelo Mazzarolo.Il 6 ottobre Luciano Ligabue sarà in collegamento con RTL 102.5, in diretta dal suo concerto all'Arena di Verona, per dare un annuncio ai suoi fan ...