Lollobrigida Fdi | ' Il governo Meloni sarà concentrato sulle emergenze degli italiani'

La strategia disul governo Meloni Ma è fuori di dubbio che 'la Germania non sta ... La leader dideve mostrare 'la serietà di cui sembra intenzionata', mettendo 'una persona seria alla ...ha tenuto la riunione dell'esecutivo nazionale a Via della Scrofa, una riunione di circa 3 ore ... All'uscita, il capogruppo Francescoha parlato con i cronisti presenti. "Abbiamo ...Lo stato maggiore di Fratelli d'Italia si riunisce per due ore e mezza. Lollobrigida: "Ci dedichiamo a risolvere le emergenze degli italiani" ...Roma, 5 ott. (askanews) - 'È stata una riunione lunga, abbiamo ragionato molto sulle priorità per la nazione, e un movimento come il nostro che ...