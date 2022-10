LIVE – Entella-Carrarese 0-0 | Coppa Italia Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ladi, match valevole per il primo turno delladi. Squadre pronte a tornare in campo per un altro appuntamento importante di questa lunga stagione. Calcio d’inizio alle ore 18 di mercoledì 5 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV TABELLONE e ACCOPPIAMENTI REGOLAMENTO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 Le formazioni ufficiali:(4-3-1-1): Borra; Parodi, Barlocco, Reali, Favale; Dessena, Paolucci, Tenkorang; Palmieri; Zampano, Doumbia.Allenatore: Volpe.(3-5-2): Rovida; Pelagatti, Folino, Marino; Frey, ...

Risultati Coppa Italia Serie C/ Crotone ok ai rigori! Diretta golscore Il Vicenza elimina la ... squadra di Serie D; era poi proseguito con gli ottavi superati grazie al 2 - 1 alla Virtus,...Si trova in un grande stato di forma e ha raccolto molto passando ad Ancona, pareggiando con l'ma soprattutto superando in trasferta la Carrarese che fino a due giornate fa era in vetta a ...Primo turno di Coppa Italia Serie C, per Virtus Entella e Carrarese, di fronte stasera alle 18 al “Comunale” di Chiavari. La sfida mette di fronte due delle big del Girone B, anche se ...La partita Virtus Entella - Carrarese di Mercoledì 5 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per i trentaduesimi di finale della Co ...