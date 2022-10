LIVE – Alessandria-Novara 2-1 | Coppa Italia Serie C 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ladi, match valevole per il primo turno delladi. Squadre pronte a tornare in campo per un altro appuntamento importante di questa lunga stagione. Calcio d’inizio alle ore 14.30 di mercoledì 5 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV TABELLONE e ACCOPPIAMENTI REGOLAMENTO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 Le formazioni ufficiali:rani, Podda, Costanzo, Lombardi, Sylla, Perseu, Bellucci, Baldi, Filip, Ascoli, Pagani.Allenatore: Fabio Rebuffi.: Desjardinis, Bertoncini, Di Munno, ...