Listeria, batterio in tramezzini al salmone: ministero Salute richiama prodotto (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Dopo i wurstel, i tramezzini al salmone. Il ministero della Salute mantiene alta l’attenzione sul batterio Listeria monocytogenes responsabile della listeriosi. In Italia l’allarme è scattato dopo un focolaio che si è verificato in diverse regioni del Paese. I casi registrati erano tutti legati al consumo di wurstel contaminati, che sarebbero stati consumati crudi. Adesso il ministero ha richiamato un altro prodotto: si tratta di tramezzini salmone e maionese. Sono risultati contaminati del batterio responsabile della Listeria i tramezzini al salmone e maionese del marchio ‘Allegri Sapori’. I lotti n. 22952 1 e n. 22952 sono stati ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Dopo i wurstel, ial. Ildellamantiene alta l’attenzione sulmonocytogenes responsabile della listeriosi. In Italia l’allarme è scattato dopo un focolaio che si è verificato in diverse regioni del Paese. I casi registrati erano tutti legati al consumo di wurstel contaminati, che sarebbero stati consumati crudi. Adesso ilhato un altro: si tratta die maionese. Sono risultati contaminati delresponsabile dellaale maionese del marchio ‘Allegri Sapori’. I lotti n. 22952 1 e n. 22952 sono stati ...

