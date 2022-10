(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIsti iscritti alle Casse di previdenza potrebbero ricevere iprevisti dai decretia partire dal 12 ottobre. – lo rivela oggi il Sole 24 ore – Si tratta di 200 euro, che saranno erogati a chi ha un reddito complessivo entro i 35mila euro, a cui si aggiungono ulteriori 150 euro per chi ha un reddito entro i 20mila euro. Le Casse si sono accordate per iniziare ad erogare i, anticipando la spesa, nello stesso giorno. Fino a ieri sono state circa 140mila le domande pervenute (relative a 16 Casse su 18); di queste circa 117mila sono arrivate a due soli enti: 75.400 a Cassa forense e 41.800 a Inarcassa (ingegneri e architetti). In questi giorni gli enti dovranno fare una serie di controlli per verificare che siano presenti i requisiti necessari. L’intenzione delle Casse ...

anteprima24.it

...clinicamente adeguati è assicurata a persone che siano capaci di assumere decisioni, ... un neurologo, uno psicologo e un rappresentante delleinfermieristiche. Le strutture sanitarie ...Ma dirò di più: lenon sono mai state riconosciute come corpo intermedio in qualità di interlocutore in occasione del singolo provvedimento di loro interesse. Per cui procederemo ... Libere professioni, al via l'accredito dei bonus del decreto aiuti Per l'Istituto di previdenza, dunque, le attività libero professionali sono sottratte all'obbligo di versamento della contribuzione alla Gestione separata Inps solo qualora ricadano nell'ambito di ...La delibera di dimensionamento scolastico si muove dunque anche quest’anno nel potenziamento dei corsi serali che hanno una specifica finalità strettamente connessa al tipo di utenza ...