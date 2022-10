Lezioni di “Bella Ciao” all’università di Napoli: la sinistra muove i “suoi” studenti contro la Meloni (Di mercoledì 5 ottobre 2022) A pochi giorni dal voto, all’università di Napoli scatta la rivolta contro il futuro governo democraticamente eletto con striscioni appesi alle finestre nei quali si annunciano iniziative contro la Meloni e si invita tutti a svegliarsi la mattina e a cantare “Bella Ciao”. Sarà anche democrazia, certo, ma lo è anche quella di chi all’università va per studiare non per srotolare striscioni politici, lo è anche chi va all’università da elettore della Meloni, lo è anche quella di poter chiedere di non trasformare un luogo di cultura in uno stadio politico (come negli oscuri e sanguinosi Anni di piombo), con la magnifica tolleranza del magnifico Rettore. all’università gli striscioni e i raduni ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 ottobre 2022) A pochi giorni dal voto,discatta la rivoltail futuro governo democraticamente eletto con striscioni appesi alle finestre nei quali si annunciano iniziativelae si invita tutti a svegliarsi la mattina e a cantare “”. Sarà anche democrazia, certo, ma lo è anche quella di chiva per studiare non per srotolare striscioni politici, lo è anche chi vada elettore della, lo è anche quella di poter chiedere di non trasformare un luogo di cultura in uno stadio politico (come negli oscuri e sanguinosi Anni di piombo), con la magnifica tolleranza del magnifico Rettore.gli striscioni e i raduni ...

