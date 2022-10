L’europeismo futuribile di Meloni è una notizia fortemente esagerata

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) C’è da sperare che Giorgiasi dimostri all’altezza della sfida che l’attende, ma non è razionale confidare che questo possa miracolosamente avvenire senza riallineare le parole e le cose, i pensieri e le azioni e senza cambiare nulla nelle mappe politiche e concettuali che hanno orientato la nuova commander in chief del sovranismo italiano a un successo elettorale clamoroso, ma che di certo non sono in grado di guidarla nella sfida del governo. Salutare con ottimismo o addirittura con entusiasmo la sua cautela nel minacciare sfracelli in Ue, dopo avere promesso in campagna elettorale che, con la sua vittoria, la pacchia a Bruxelles sarebbe finita, è davvero accontentarsi di poco. E vedere chissà quali novità nel suo barcamenarsi tra un colpo al cerchio sovranista e uno alla botte europeista, come ha fatto nel suo prudente intervento di investitura a Coldiretti, ...