Lega vuole 4 ministeri | autonomia | flat tax e quota 41 Sfuma l' ipotesi di un governo entro il 20 ottobre

AlexBazzaro : Repubblica di domani mattina. Siamo finiti, Matteo è bollito, non lo vuole più nessuno. Eppure attaccano sempre lui… - davidefaraone : FI e Lega che hanno sostenuto ministri tecnici nel governo Draghi litigano con la Meloni che vuole i tecnici mentre… - fattoquotidiano : La trattativa sulla squadra del prossimo governo - Carmelo_Amata : @OrtigiaP @GiorgiaMeloni @FratellidItalia @ECRparty Vuole essere la prossima a scendere all'8%. Ma stavolta i voti… - dukana2 : È della #Lega #Ladrona…indagato per favoreggiamento e vuole le teste…#Basilicata -

Sulle tasse FI eci hanno imbastito quasi tutta la campagna elettorale ed ora sono al governo ... Tasse, cosa potrebbe cambiare con Meloni Ma cosafare il centrodestra 'di Meloni' con le ...... laotterrebbe in premio il Viminale e tutto quello che ancora potrebbe desiderare. E poi e ... Chissà se tutto questo trambustoso disegno non faccia piacere a Putin il qualei governi ...«Farò quello che serve per il paese» è stato il commento lapidario del segretario della Lega all’uscita del Consiglio Federale organizzato ieri a Roma. Nella mente ...L’obiettivo di Musk è quello di partire da Twitter per creare un’app in grado di raccogliere ogni genere di servizio sul modello di WeChat ...