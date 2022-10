Lega | un tatuaggio d' ispirazione neofascista sul braccio del nuovo segretario a Bologna Mi piace la mitologia nordica

Leggi su repubblica

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Sull'avamha un dente di lupo, uno dei simboli runici utilizzati dalle Ss tedesche. La difesa di Cristiano Di Martino: "Ci sono in giro segretari con la croce celtica e io devo essere messo in croce per undell'86?". Bolognesi (vittime strage 2 Agosto): "Se lo...