L' avvertimento dell' agenzia di rating | Italia rischia il declassamento a spazzatura

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) "La coalizione di destra che ha vinto le recenti elezioni dovrebbe tentare di rinegoziare alcuni aspetti del Pnrr. Ciò, probabilmente, ritarderà la sua attuazione, esercitando una pressione al ribasso sulla spesa per investimenti...

Altalex

... prossimo governo attuerà Pnrr con stessa efficacia Moody's sceglie la formula più diretta per lanciare l'alla nuova maggioranza: "probabilmente declasseremo il rating'Italia se ......ieri nella nota diffusa al termine del Consiglio Federale che suona anche come unalla ...senza mezzi termini il segretario leghista "il candidato naturale" per guidare il ministero'... Avviso PNRR: l'esperienza del cittadino nei servizi pubblici Moody's sottolinea che il centrodestra può mettere a repentaglio il debito italiano. Ma è l'unica agenzia a raggiungere questi livelli di allarmismo ...L'agenzia di rating Moody's ha appena lanciato un messaggio all'Italia: il declassamento del debito della nazione è alle porte se l'indebolimento dell'economia sarà percepito nel medio periodo.