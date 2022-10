Lavoro | Unimpresa | ' in Italia record cuneo fiscale | subito tagli'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - La priorità del nuovo governo deve essere la riduzione dela carico delle imprese: la quota dei costi non salariali sul costo totale delper l'intera economia nel 2021 era del 24,6% nell'Ue e del 25,1% nell'area dell'euro, le quote più alte sono in Svezia (32,0%), in Francia (31,9%) e proprio in(28,3%). Una riduzione delpermetterebbe di fronteggiare almeno parzialmente l'incremento di costo per i recenti rincari, iniziando magari nel rendere strutturale la decontribuzione del 30% a chi investe e crede nel Mezzogiorno, così come è indispensabile ripristinare due delle (pochissime) misure che ormai dal lontano 30 giugno 2022 hanno perso la loro efficacia, ovvero quelle rivolte agli under 36 e quella rivolta alle donne ...