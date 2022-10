Laura Cremaschi | il costume non tiene | restano tutti estasiati

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Donna in grado, con il suo corpo mozzafiato, di mandare fuori di testai suoi fan; questa è. Iniziamo con una curiosità, dal punto di vista calcistico, su; sembra, infatti, che abbia una particolare fede per la Roma. I giallorossi, in questa stagione, hanno l’obiettivo di alzare l’asticella (complice anche un grande mercato) e puntano al ritorno in Champions League. I ragazzi di Mourinho possono contare sull’entusiasmo nato dopo la vittoria, l’anno scorso, in Conference League. InstagramPer quanti riguarda il discorso professionale non possiamo non citare l’esperienza vissuta a Temptation Island, lo storico programma andato in onda per diversi anni e conad avere il ruolo di tentatrice. Sempre per quanto riguarda il ...