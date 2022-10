L’attentato alla Sinagoga di Roma e quella memoria da ritrovare

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Al Tempio Maggiore di, quel 9 ottobre del 1982 non era una giornata come tutte le altre. Ad essere celebrati non erano solo lo Shabbat, ma anche la festa L'articolo proviene da il manifesto.

SignorAldo : @delyshinoda L’attentato a Ferri e Marina ha dato respiro alla soap… però - SLN_Magazine : Terrorismo, a 40 anni dall'attentato alla Sinagoga mostra alle Terme di Diocleziano. Leggi l'articolo cliccando qui… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: L'incubo dei Giochi di Monaco '72 passati alla storia per l'attentato che portò alla morte di 11 atleti israeliani, seque… - MGinobbi : @TgLa7 Ordini di Biden..che ha definitivente tagliato alla UE con l'attentato terroristico al Northstream il gas a… - DrCappa : @rulajebreal @PBerizzi @robertosaviano @stanzaselvaggia @corradoformigli @GabrieleMuccino @andreapurgatori Verament… -

... considerato fedeleCorona. Secondo le parole dell'Avv. ... che doveva far scomparire'elemento autoctono italiano, presente da ...'episodio più significativo fu il progettatodi ...... testualmente, 'come il fatto che gli hanno messo la bomba... in riferimento anche all'fallito all'Olimpico di Roma. ... come dice Di Bernardo, non certo'ultimo arrivato, quelle ...