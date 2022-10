"L'arma da fine del mondo": il terrificante scenario del generale Camporini (Di mercoledì 5 ottobre 2022) "Le carte ora le dà Vladimir Putin": ne è convinto il generale Vincenzo Camporini, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e della Difesa. Secondo lui, la minaccia nucleare del Cremlino non è solo un bluff. Il rischio, insomma, sarebbe concreto. Lo hanno ripetuto diversi esperti negli ultimi giorni. Oggi anche Camporini, intervistato dal Corriere della Sera, parla della possibilità che lo zar ricorra all'arma più potente di tutte. "Il rischio esiste, perché avere a disposizione l'arma nucleare può solleticare la tentazione di utilizzarla per cambiare le sorti sul terreno di battaglia, dove per la Russia non sta andando bene", ha spiegato il generale. Che poi ha parlato nello specifico dell'arma nucleare strategica: "Avrebbe un effetto globale. È ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) "Le carte ora le dà Vladimir Putin": ne è convinto ilVincenzo, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e della Difesa. Secondo lui, la minaccia nucleare del Cremlino non è solo un bluff. Il rischio, insomma, sarebbe concreto. Lo hanno ripetuto diversi esperti negli ultimi giorni. Oggi anche, intervistato dal Corriere della Sera, parla della possibilità che lo zar ricorra all'più potente di tutte. "Il rischio esiste, perché avere a disposizione l'nucleare può solleticare la tentazione di utilizzarla per cambiare le sorti sul terreno di battaglia, dove per la Russia non sta andando bene", ha spiegato il. Che poi ha parlato nello specifico dell'nucleare strategica: "Avrebbe un effetto globale. È ...

