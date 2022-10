L’anima del Napoli di Spalletti

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Niente di speciale, in fondo Ajax-1-6 è stata una partita molto semplice da spiegare, dal punto di vista tattico. Perché la squadra di, in fondo, non ha dovuto preparare – e quindi essere – niente di speciale, o di diverso dal solito, per poter dominare e battere l’Ajax. È bastato che gli azzurri giocassero al meglio delle proprie possibilità per riprendersi dallo shock dello svantaggio iniziale, per schiacciare gli avversari e per contenerli fino a quando sono stati in partita, ovvero il momento in cui Raspadori ha messo dentro il gol dell’1-4, pochi secondi dopo l’inizio della ripresa. Insomma, se per battere il Torino era servito esasperare alcuni meccanismi tattici, alla Johan Cruijff Arena ilha dovuto semplicemente essere se stesso per vincere. E per giocare una partita leggendaria. I demeriti sono anche ...