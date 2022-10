L'angolo del buonumore antifascista (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Con la vita frenetica che si fa, a volte dimentico di passare all’edicola per la Settimana Enigmistica e mi perdo quel breve tuffo nell’allegria scacciapensieri delle Risate a denti stretti e l’angolo del buonumore. Da qualche tempo c’è un rimedio, e persino quotidiano: i titoli-fissazione peggio della malattia sull’allarme fascismo di Rep. Tra editorialisti lancia in resta e cronisti in formazione da combattimento, la materia per un sorriso (ma preoccupato, eh) non manca mai. Ieri ad esempio, un titolo più foto online nell’edizione di Bari: “L’imprenditore con il tatuaggio Dux a processo per evasione fiscale”. Non avrà pagato l’Iva sui pigmenti? Ma poi: la foto è di un palestrato occhialato barbuto a torso nudo, con un tremila tatuaggi, il più visibile recita “Money maker”, in mezzo ai quali “Dux”, francamente, non lo vedrebbe manco un pm. E dalla ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Con la vita frenetica che si fa, a volte dimentico di passare all’edicola per la Settimana Enigmistica e mi perdo quel breve tuffo nell’allegria scacciapensieri delle Risate a denti stretti e l’del. Da qualche tempo c’è un rimedio, e persino quotidiano: i titoli-fissazione peggio della malattia sull’allarme fascismo di Rep. Tra editorialisti lancia in resta e cronisti in formazione da combattimento, la materia per un sorriso (ma preoccupato, eh) non manca mai. Ieri ad esempio, un titolo più foto online nell’edizione di Bari: “L’imprenditore con il tatuaggio Dux a processo per evasione fiscale”. Non avrà pagato l’Iva sui pigmenti? Ma poi: la foto è di un palestrato occhialato barbuto a torso nudo, con un tremila tatuaggi, il più visibile recita “Money maker”, in mezzo ai quali “Dux”, francamente, non lo vedrebbe manco un pm. E dalla ...

