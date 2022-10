La torta a base di spaventosi pesci che Re Carlo III mangerà per la sua incoronazione (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La «Lamprey Pie» è una tradizione immancabile nelle più alte occasioni della famiglia reale britannica, ma il nuovo re rischia di non mangiarla Leggi su vanityfair (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La «Lamprey Pie» è una tradizione immancabile nelle più alte occasioni della famiglia reale britannica, ma il nuovo re rischia di non mangiarla

