La storia delle Burrnesh: le donne balcaniche che vivono da uomini (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Life&People.it Viviamo in un periodo storico nel quale, grazie alle battaglie dei giovani attivisti, i confini fra ciò che era tradizionalmente considerato maschile e femminile sono sempre più labili. Si tratta di una vera e propria ondata gender fluid, che tuttavia non ha in sé nulla di nuovo. L'esempio delle Burrnesh, le donne dei Balcani che hanno deciso di vivere la loro vita in abiti maschili, è in questo senso esplicativo di come non si tratti di un cambiamento di prospettiva necessariamente contemporaneo. Le Burrnesh, una storia particolare La vergine giurata (ecco un altro modo per chiamare questo tipo di person) è una donna di un paese balcanico, di norma l'Albania o il Kosovo, che non solo può scegliere di vivere in abiti maschili ma che viene considerata dalla società stessa come uomo ...

