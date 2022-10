La situazione è tragica | bomba atomica | Sgarbi rassegnato all' apocalisse

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) L'escalation nucleare non è mai stata così vicina. O almeno sembra. La Russia subisce pesanti sconfitte in Ucraina e Vladimir Putin si trova all'angolo: stretto tra le critiche del suo inner-circle e le difficoltà di una guerra che sta prendendo una piega che nessuno avrebbe mai immaginato. E un folle, un dittatore, quando è all'angolo potrebbe fare di tutto. Soltanto nella giornata di ieri, lunedì 4 ottobre, le immagini del "treno nucleare" che si muoveva dalla periferia di Mosca, suscitando paure, teorie e preoccupazioni. Dunque il report-Nato citato dal Times circa un possibile e imminente attacco nucleare, un "test" viene definito, alle porte dell'Ucraina. E ancora, l'altra ipotesi: il ricorso a un drone sottomarino, ovviamente nucleare, che risponde al nome di Poseidon. Insomma tanti, troppi indizi. Tante, troppe circostanze sospette. E il tema della possibile ...

