La Russia annette i territori occupati | Putin firma la legge

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Altro capitolo nell'odissea della guerra in Ucraina. Dopo i cosiddetti referendum farsa, Vladimirhato anche il decretoche prevede l'annessione alladei quattroin Ucraina: Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. Ladel decretodi annessione è stato reso noto dall'agenzia di stampa russa Tass, affermando che i confini dei nuovi soggetti della Federazione, come risulta dai trattati, saranno determinati dai confini che «esistevano il giorno della loro formazione e accettazione nella Federazione Russa». Larussa prevede che, fino all'elezione dei capi delle nuove regioni, questisaranno guidati da funzionari ad interim nominati ...

Continua a restare molto elevata la tensione tra Russia e Occidente. Il Times pubblica una notizia che fa tremare i polsi: Putin è pronto ad un test nucleare anche e il capo della Cia sottolinea che "il presidente russo messo all'angolo può essere ... La metamorfosi è compiuta, ceceni e mercenari contro i generali: i signori delle milizie tentati dal golpe