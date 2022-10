La risposta di Di Battista a Sallusti che gli chiedeva: “Perché non si candida in Forza Italia?” | VIDEO (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Scontro di fuoco a Dimartedì su La7 tra l’ex 5 Stelle Alessandro Di Battista e il direttore di Libero Alessandro Sallusti. Al centro della discussione, la guerra in Ucraina, con il giornalista che ha accusato l’ex deputato pentastellato di provare “schifo” per il popolo di Kiev date le sue posizioni pacifiste: “Ma a lei che si batte per la libertà di tutti i popoli del mondo, Perché il popolo ucraino le sta così sulle palle? Le fa ribrezzo? Non è un popolo degno della libertà?”. Da qui, la replica di Di Battista: “Questa è una scemenza, è evidente che il popolo ucraino ha tutto il diritto di resistere, ma parlare oggi di resistenza e di lotta per la libertà da parte Italiana è retorica. Gli ucraini hanno il diritto di fare quello che vogliono, ma anche la controffensiva, che fa esultare qualche ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Scontro di fuoco a Dimartedì su La7 tra l’ex 5 Stelle Alessandro Die il direttore di Libero Alessandro. Al centro della discussione, la guerra in Ucraina, con il giornalista che ha accusato l’ex deputato pentastellato di provare “schifo” per il popolo di Kiev date le sue posizioni pacifiste: “Ma a lei che si batte per la libertà di tutti i popoli del mondo,il popolo ucraino le sta così sulle palle? Le fa ribrezzo? Non è un popolo degno della libertà?”. Da qui, la replica di Di: “Questa è una scemenza, è evidente che il popolo ucraino ha tutto il diritto di resistere, ma parlare oggi di resistenza e di lotta per la libertà da partena è retorica. Gli ucraini hanno il diritto di fare quello che vogliono, ma anche la controffensiva, che fa esultare qualche ...

