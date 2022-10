La psicologia spiccia di Signorini e il mancato lodo Nudo del Grande Fratello Vip | teoricamente

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) C’è stato, incredibilmente, un momento culturale, nel lunedì sera di Canale 5. Come sa chiunque non sia appena tornato da Marte, lunedì sera c’è stato lo stallo alla messicana del(Vip,). Come sa chiunque eccetera, un concorrente è uscito dichiarandosi depresso, e a quel punto è partita la caccia all’insensibilità. L’Italia ha scoperto che un’accolita di disperati che per poche decine di migliaia di euro sono disposti a stare in diretta ventiquattr’ore al giorno, a vivere con le telecamere nel gabinetto, a non avere alcun intrattenimento che li distragga dalla loro mancanza di vita interiore, l’Italia s’è accorta con sconcerto che questi disperati non spiccano per intelligenza emotiva. Scusate, dimenticavo un dettaglio: questi disperati che, dagli autori dei reality, vengono scelti per la loro vocazione a ...